Sabato 28 giugno il 4° Memorial Giacomo Bonci con il clou della “Partita del cuore”

Un modo piacevole e collegiale di ricordare un ragazzo amante della vita e della palla a spicchi strappato all’affetto dei propri cari e degli amici troppo presto.

Sabato 28 giugno l’intera giornata sarà dedicata al ricordo di Giacomo Bonci con passeggiate per le pittoresche campagne settempedane, buon cibo, musica elettrizzante e le immancabili sfide di basket, femminile tre contro tre e maschile, con la classicissima Partita del cuore. Il tutto con il fine ultimo della beneficenza, in quanto i proventi della giornata, patrocinata dal Comune di San Severino, saranno destinati all’acquisto di defibrillatori automatici pubblici che verranno distribuiti sul territorio settempedano, un’altra azione sinergica all’interno di un progetto già avviato dal Comune al quale il Comitato Jake Jam, un ente senza scopo di lucro, che ha come unica finalità quella di promuovere nuove attività culturali, sportive e di formazione capaci di coinvolgere la comunità, ha deciso di aderire con entusiasmo.

Mattinata dedicata alle bellezze paesaggistiche. Alle 8.30 il Jake Jam andrà in… cammino con un’escursione dall’agriturismo “La Collina dei ciliegi” di Gaglianvecchio fin sotto la maestosa Torre di Pitino, frutto della collaborazione con “Il Cammino dei Forti”. A supporto dei protagonisti la psicologa e psicoterapeuta Maria Chiara Valacchi proporrà un’attività di gruppo volta alla valorizzazione dell’esperienza di connessione con i suggestivi elementi della montagna. Per celebrare degnamente la conclusione della camminata, l’Associazione “Pranzo al sacco” offrirà una merenda all’insegna della convivialità (info e prenotazioni al 333 9878420, David).

Alle 18, al playground delle scuole medie Tacchi Venturi, apertura degli stand gastronomici e dj BMas360 che con il suo rock revival accompagnerà la scesa in campo delle ragazze della Thunder Basket Matelica le quali si sfideranno in avvincenti gare di tiro e partitelle 3vs3, l’anima street del basket.

Alle 19.30 si entra nel vivo con l’attesa gara del tiro da tre a cui potrà partecipare chiunque lo desideri. I migliori cecchini dall’arco dei tre punti riceveranno ricchi premi.

Infine, alle 21, Jake Jam la “Partita del cuore”, che rappresenta il cuore pulsante dell’evento, una sfida di beneficenza dove gli amici di Giacomo ed amanti della palla a spicchi si sfideranno a suon di canestri sulle note dell’ormai pietra miliare dell’evento DJ Malozz.

Alle 23 estrazione dei numeri vincenti della lotteria di beneficenza. A seguire, festa grande sulle note di dj Dok e con la voce di Giusi Minnozzi direttamente da Multiradio. L’area food&drink, gestita dai ragazzi del Gartèn e Mavoja, rimarrà aperta per tutta la serata.

Ci si attende una massiccia partecipazione di pubblico grazie anche a tutte le attività commerciali del territorio che hanno accolto e supportato l’evento.

Per i dettagli: Catia 329 2336888, Alessio 348 3188608, Daniela 338 2434254, Dario 333 8358020.

L.M.