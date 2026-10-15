Serie B, Sios Novavetro pronta al debutto: sabato arriva la Prime Cleaning Riccione

La Sios Novavetro è pronta al debutto stagionale in serie B maschile. Inserita – come in passato – nel girone che comprende squadre di Marche, Umbria, Abruzzo, Emilia Romagna e San Marino, la formazione di coach Federico Domizioli farà il suo esordio in casa, al palasport “Ciarapica”, sabato 17 ottobre alle ore 17 contro la Prime Cleaning Riccione. Ne parliamo con il direttore sportivo Riccardo Modica.

Che avversario arriva a San Severino?

“Riccione è una neopromossa che si è rinforzata riuscendo ad allestire un roster piuttosto buono”.

Come si presenta, più in generale, questo girone?

“Non ci saranno compagini meno attrezzate delle altre, il livello è cresciuto e credo che il torneo sarà molto equilibrato. Ogni sabato sarà dura, bisognerà fare sempre attenzione e giocare concentrati”.

Secondo lei ci sono favorite?

“Osimo ha costruito una squadra per vincere il campionato. Pure Loreto mi sembra forte, poi ci sono le romagnole, sempre assai pericolose”.

E la Sios Novavetro?

“Abbiamo rinnovato in parte la rosa, è rimasto il gruppo dei giocatori settempedani ma ci sono diversi elementi nuovi. Bisogna trovare l’amalgama giusto. Tutto però dipenderà dall’impegno in palestra e dalla fame che dimostreremo di avere quando scenderemo in campo. A cominciare da sabato…”.

Sensazioni rispetto alla passata stagione?

“Nel complesso penso che il gruppo sia migliorato, magari abbiamo meno individualità, però la squadra è più bilanciata. E questo lo riscontriamo anche in allenamento, dove il livello di preparazione settimanale si è alzato”.

Un’ultima considerazione sul pubblico…

“Vogliamo che il nostro palasport diventi una roccaforte inespugnabile. Per far sì che questo proposito diventi realtà abbiamo bisogno anche del sostegno degli appassionati di pallavolo di San Severino. Speriamo di poter contare subito su tanti spettatori carichi ed entusiasti”.