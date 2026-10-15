Coppa Italia: finisce 2-2 il match d’andata fra Borgo Mogliano e Settempeda

Tutto rimandato alla gara di ritorno (mercoledì 28 ottobre ore 20 al Soverchia) per Settempeda e Borgo Mogliano che impattano sul 2-2 l’andata degli ottavi di Coppa Italia Promozione. La prima sfida delle tre in programma fra le due formazioni in questo mese nel giro di due settimane (la prossima sabato in campionato ancora al “Dino Ferretti” ore 15.30) termina con un pareggio giusto in un match che ha visto i locali andare due volte in vantaggio (bella doppietta di Zeqiri) e sempre ripresi dagli ospiti (il classe 2009 Piroli e Cappelletti, bomber di coppa). Come da tradizione per le serate di questo torneo, entrambi gli allenatori rivoluzionano i propri undici scegliendo di far fare minuti a tanti giovani ed a quegli elementi bisognosi di trovare ritmo e che finora in stagione hanno trovato meno spazio anche se nel corso della sfida sono entrati molti dei titolari. Le risposte per i due mister sono state buone, positive e costruttive sia per l’impegno profuso da tutti i protagonisti che per quanto fatto vedere sul piano tecnico/tattico.

La cronaca

E’ tempo di Coppa Italia per Settempeda e Borgo Mogliano che aprono la loro sfida valida per gli ottavi di finale con il match di andata. Si gioca al “Dino Ferretti” in orario serale e al momento del fischio d’avvio si nota subito come in campo ci siano formazioni totalmente differenti rispetto al campionato. Settempeda (per l’occasione con una divisa tutta verde)per dieci undicesimi tutta nuova e molti dei giocatori che saranno protagonisti in campionato sabato tenuti a riposo. Il primo tentativo della partita porta la firma di Zeqiri con un sinistro dal limite che Giulietti devia in tuffo per poi andare a recuperare subito il pallone prima che diventi giocabile per l’accorrente Raponi. L’inizio convincente del Mogliano trova giusto premio al 13’ con il vantaggio siglato da Zeqiri: palla che scorre sulla trequarti biancorossa e preda del numero 10 che ha una idea vincente e di qualità, ovvero colpire di prima intenzione con un pallonetto perfetto e preciso che scavalca Giulietti ed entra nella porta vuota. La Settempeda prova a reagire trovando il pari alla mezzora esatta: grande intuizione di capitan Sfrappini che sforna un assist in verticale per favorire Piroli che scatta puntuale, entra in area, arriva davanti alla porta e con freddezza e intelligenza piazza la sfera nell’angolo lontano con un preciso e morbido tocco che supera Giustozzi. Al 32’ Raponi trova il guizzo per mettere in rete, ma l’arbitro segnala il fuorigioco dello stesso attaccante ed annulla. Si va alla ripresa che comincia con un tentativo di Ruani dal limite con palla di poco sul fondo. Poco dopo bella discesa sulla fascia destra di Cicarilli che converge in area e calcia in diagonale impegnando in tuffo Giulietti. Anche in questa fase è il Mogliano a fare meglio e di più ed allora ecco il nuovo vantaggio al minuto 8. Passaggio filtrante in area per Zeqiri che controlla e poi piazza il sinistro in diagonale. 2-1 e doppietta per il numero 10. Al 14’ ancora bianconeri di casa con tiro cross di Andreozzi che arriva in porta con Giulietti attento nell’alzare in corner. Arrivano, da ambo le parti, numerosi cambi e nella Settempeda entrano Cicconetti, Pagliari, Uncini e Paciaroni mentre Pepi era subentrato dopo l’intervallo. I biancorossi alzano i giri e provano a spingere. Il Mogliano, un po’ sulle gambe dopo aver corso parecchio, abbassa un po’ il baricentro. Al 32’ primo squillo di Cicconetti che da posizione defilata sulla sinistra manda direttamente in porta una punizione con risposta di Giustozzi che smanaccia. Passa poco ed è Sfrappini a provarci da centro area con una girata di testa di poco a lato. Al 33’ nasce l’azione che porterà al pareggio della Settempeda. Cappelletti va in azione personale con dribbling e tiro finale che si stampa sul palo con pallone che poi colpisce il corpo di Giustozzi e va in angolo. Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina è Pagliari a battere con potenza verso la porta con sfera sulla traversa e conseguente rimbalzo in area con Cappelletti abile a calciare prontamente sotto la traversa con un destro potente. 2-2. La Settempeda ora è più convinta e prova a vincere trovando un altro legno sempre con Pagliari che effettua un cross lungo che scende verso la porta finendo la corsa contro la traversa. Il finale vede le due squadre stanche e che danno l’impressione di accettare un buon risultato, anche se l’ultimissimo tentativo è del Mogliano quando in pieno recupero ci prova dal limite Galassi con un tiro ben indirizzato che Giulietti disinnesca in tuffo. Pari e patta e verdetto per il passaggio del turno posticipato al match di San Severino.

Il tabellino

BORGO MOGLIANO-SETTEMPEDA 2-2

MARCATORI: pt 13’ Zeqiri, 30’ Piroli; st 8’ Zeqiri, 34’ Cappelletti

BORGO MOGLIANO: Giustozzi, Tarulli (60’ Campilia), Andreozzi, Mazzetti Michele, Ruani, Galassi, Astolfi (46’ Cicarilli), Fernandez (18’ Mazzetti Valerio), Raponi (70’ Luciani), Zeqiri (60’ Curzi), Lattanzi. A disp. Conti, Vecchi. All. Eleuteri.

SETTEMPEDA: Giulietti, Monachesi, Codoni (58’ Uncini), Scocco (69’ Pagliari), Brandi, Zappasodi (46’ Pepi), Piroli (54’ Cicconetti), Massacci, Cappelletti, Bonifazi (66’ Paciaroni), Sfrappini. A disp. Giachetta, Dutto, Guermandi, Romagnoli. All. Pierantoni.

Arbitro: Sciamanna di Macerata. Assistenti: Belleggia di Fermo e Bellagamba di Macerata

Roberto Pellegrino