Edoardo Mengani lascia l’Atletico Ascoli per giocare col Matelica in Eccellenza

Edoardo Mengani, centrocampista esterno, classe 2004, in questa prima fase di stagione in serie D c on la maglia dell’Atletico Ascoli, si accasa al Matelica in Eccellenza.

Cresciuto nei settori giovanili di Settempeda e Tolentino, il giocatore ha esordito nella prima squadra cremisi in serie D nella stagione 2021-2022.

Nell’annata seguente si è trasferito a dicembre all’Audace Cerignola in Lega Pro, per far ritorno poi in D nella stagione 2023-2024 tra Campobasso e L’Aquila.

“Sono felice di iniziare questa nuova avventura in una piazza importante come Matelica. Ringrazio la società per l’opportunità, non vedo l’ora di esordire per fare un’ottima stagione”, ha detto Mengani dopo l’accordo raggiunto con il Club biancorosso. “Edoardo è un giocatore che, nonostante la giovane età, vanta oltre 50 presenze in serie D. Sono contento e soddisfatto di averlo portato nella famiglia biancorossa”, ha dichiarato il direttore sportivo Lorenzo Falcioni.