Viabilità: semaforo verde per il risanamento della frana lungo l’Anello di Pitino

La Giunta comunale ha dato il via libera al piano operativo di dettaglio, nell’ambito della convenzione tra il Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia Romagna, Toscana, Marche e la società Consap Spa, ai lavori di ripristino della strada comunale “Anello di Pitino”, gravemente danneggiata dagli eventi alluvionali del maggio 2023.

Il provvedimento fa seguito alle ordinanze n. 33 del 2024 e n. 35 del 2024 del Commissario straordinario alla ricostruzione, che hanno stanziato i fondi necessari per l’intervento.

In particolare i lavori prevedono il risanamento di uno smottamento del rilevato stradale a piede di valle lungo un tratto di circa 30-40 metri della stessa strada. L’importo finanziato per le opere ammonta a 230 mila euro.

Per la realizzazione delle stesse il Comune di San Severino si avvarrà della società Consap Spa, società in house dello Stato, che agirà in qualità di soggetto attuatore e committenza ausiliaria e fornirà supporto tecnico-specialistico e amministrativo per la progettazione, l’affidamento e l’esecuzione dell’intervento.

La Giunta comunale ha dichiarato l’atto immediatamente eseguibile, al fine di accelerare l’avvio dei lavori e ripristinare quanto prima la viabilità della strada, e ha nominato responsabile unico del progetto il responsabile dell’area Manutenzioni-servizi esterni-patrimonio del Comune.