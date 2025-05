Brands Dance Camp: esplosione d’energia per il weekend Hip Hop con la “F. A. Team Academy”

Esplosione di energia per il weekend hip hop di Loreto, un evento organizzato in collaborazione tra la scuola di ballo F. A. Team Academy di Federica Agostinelli, che ha una sede a San Severino, e Khadim Mbaye, in arte “Badlion”. L’evento, che ha unito workshop, spettacoli e spettacolari battle freestyle, ha registrato una partecipazione record per essere solo alla seconda edizione. Le esibizioni si sono alternate tra momenti di formazione e performance carichi di energia, culminando nella grande finale domenicale con sfide mozzafiato tra i ballerini più talentuosi. Il cuore della città si è trasformato in un palcoscenico urbano per accogliere ballerini e appassionati da tutta Italia all’Hobby Dance, dando vita a un’esperienza indimenticabile all’insegna dello street dance e della cultura hip hop.

Tra gli insegnanti che hanno accettato l’invito a prendere parte alla seconda edizione del “BDC” una menzione d’onore la merita il Maestro francese Bruce Ykanji, organizzatore di uno degli eventi di hip hop più grandi al mondo, il “Juste Debout”. «Loreto è stata la casa dell’hip hop per due giorni – ha dichiarato Badlion, uno degli organizzatori principali -. L’obiettivo era creare un evento accessibile e vibrante, e la risposta del pubblico è andata oltre ogni aspettativa». Il successo dello show apre le porte a un futuro ancora più ambizioso con l’obiettivo di far diventare la regione Marche un punto di riferimento nazionale per la danza. E la F. A. Team Academy di Federica Agostinelli svolgerà di certo un ruolo di primo piano nel progetto.

Lu.Mus.