Davao City, tre suore Smac a servizio della Casa di accoglienza per bambini di strada

La comunità di San Severino delle suore Smac (missionarie dell’amore di Cristo) ha salutato in questi giorni tre consorelle partite alla volta delle Filippine. Sono sr Luzviminda Pepito, di nazionalità filippina, sr Ange Nshimirimana e sr Violette Nimpaye, entrambe di nazionalità burundese.

Sono destinate alla missione di Davao City: lì le suore Smac hanno infatti una Casa di accoglienza per bambini di strada.

E’ il luogo in cui – lo scorso luglio – si sono recati per alcune settimane tre giovani volontari della nostra diocesi – Marta, Lorenzo e Lucia – assieme a sr Cinzia Fiorini per prestare il loro servizio e consegnare alcune offerte raccolte prima della partenza.

“Pure le nostre consorelle – dice suor Daniela Buraschi – hanno portato con sé gli aiuti ricevuti negli ultimi mesi, grazie anche all’impegno di questi ragazzi, e serviranno per terminare la ristrutturazione della Casa. Ora attendiamo con gioia di poter festeggiare a breve l’inaugurazione della nuova struttura di accoglienza. Nel frattempo ringraziamo di cuore tutti coloro che in un modo o nell’altro hanno aiutato la nostra missione”.