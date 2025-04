Seconda Categoria, il Sarnano espugna il campo del Serralta (1-2)

Per una notte il Sarnano è stato in vetta alla classifica grazie al successo ottenuto venerdì sera sul campo del Serralta nell’anticipo del turno numero 27. Con i gialloblù praticamente salvi (si attende la conferma data dall’aritmetica), il match del “Leonori” rivestiva importanza soprattutto per gli ospiti che cercavano punti utili per la corsa alla vittoria in campionato o quantomeno per i play off e alla fine di una partita equilibrata, combattuta e rimasta in bilico fino all’ultimo, ci sono riusciti pur soffrendo al cospetto di un Serralta mai domo e che non ha regalato nulla. Anzi, alla fine probabilmente il pari ci poteva stare ed avrebbe reso merito a quanto visto per 96’ ed a quanto mostrato dai settempedani che hanno giocato a viso aperto e senza timori. Unico rammarico quello di aver concesso il vantaggio ai rivali (poco prima dell’intervallo) dopo una disattenzione grossa e anche sfortunata e poi non aver avuto un rigore apparso netto poco oltre la mezzora della ripresa (punteggio 0-1) che avrebbe potuto raccontare un altro epilogo. Va detto, tuttavia, che anche il Sarnano aveva protestato in precedenza dopo un contatto in area gialloblù (tocco da dietro per un episodio meno evidente dell’altro ma anche in questo caso poteva starci il fallo). Finisce dunque con la soddisfazione degli ospiti che proseguono la marcia nella parte alta della classifica, mentre i locali cedono con onore e guardano agli ultimi tre impegni che dovranno portare in regalo l’obiettivo principale, ovvero una meritatissima permanenza nella categoria.

Fin dalle prime battute la sfida è equilibrata e le due squdre sono ben messe in campo ed organizzate. Pochi spazi e poche possibilità di pungere. Il Serralta è il primo a riuscirci trovando la via della rete, ma è tutto inutile perché l’azione è viziata da un fuorigioco che rende inutile la prodezza di Lacchè. La replica del Sarnano è tutta in una girata da centro area che non va lontana dal palo. Quando sembra scritto lo 0-0 del primo tempo, ecco che il punteggio cambia. Minuto 40. Ceresani in ripiegamento difensivo conquista palla e si dirige verso fondo campo, Spadoni esce dai pali per andare a prendere la sfera ma una volta vicini i due compagni hanno una esitazione fatale tanto che il portiere va al rinvio facendo sbattere il pallone sul piede di Ceresani, ne scaturisce una traiettoria beffarda che si trasforma in assist per Ferrero che ben appostato in area batte al volo trovando la porta e la rete del vantaggio per il Sarnano. La ripresa ricalca quanto visto in precedenza con le due formazioni che giocano a buon ritmo e con iniziative continue. Poco oltre il 30’ il neo entrato Pelagalli sguscia in area dove entra in contatto con il portiere che in uscita lo travolge. Sembra un fallo netto da rigore, ma l’arbitro fa proseguire così come aveva fatto qualche minuto prima per un contatto nell’altra area. Il finale si accende e diventa interessante. Al 37’ il Sarnano raddoppia chiudendo in pratica i giochi. Sugli sviluppi di un angolo nesce una mischia in area che porta ad un primo tiro ottimamente respinto da Spadoni che poi non può nulla sul rasoterra di Alessandro Pettinari che trova lo 0-2. Passano tre minuti e il Serralta accorcia tornando in partita. Pelagalli, dopo aver conquistato una punizione dal limite, la trasforma in maniera impeccabile infilando a fil di palo un morbido sinistro che scavalca la barriera e gonfia la rete. I minuti finali (6 di recupero) sono intensi e accesi. Ci sono un paio di tentativi ospiti, ma anche dei gialloblù che sfiorano il clamoroso pari per ben due volte. Prima con Sparvoli, tiro cross da destra che Chiericoni deve allontanare in tuffo, dopo con Pelagalli che sfruttando una rimessa alterale devia il pallone che si spegne sul fondo di poco. Il match termina qui e il Sarnano esce vittorioso e per 24 ore si è ritrovato capolista.

SERRALTA-SARNANO 1-2

RETI: 40’ Ferrero, 82’ Pettinari Alessandro, 85’ Pelagalli

SERRALTA: Spadoni, Sparvoli, Rapaccioni, Lacchè (80’ Simonetti), Botta, Crescenzi, Moretti (80’ Falconi), Cappellacci (70’ Pelagalli), Vissani, Ceresani, Buratti (56’ Gega). A disp. Baruni, Testa, Magarelli, Cambriani, Vissani Enrico. All. Masciani.

SARNANO: Chiericoni, Staffolani (86’ Tassi), Mazzetti Valerio, Rossi (86’ Ortolani), Pennesi, Testa, Pettinari Edoardo, Rossini (86’ Millozzi), Ferrero (77’ Pettinari Alessandro), Mazzetti Michele, Marcoaldi. A disp. Beccacini, Sebastiani, Zega, Seculini, Tiberi. All. Cencioni.

ARBITRO: Guardati di Macerata

Roberto Pellegrino