Settempeda a ranghi completi quella che sta sudando al “Gualtiero Soverchia” per la preparazione nella prima settimana piena dopo che l’avvio ai lavori è stato dato il giorno 18 con tre sedute. Presenti tutti i giocatori, sono 29 i convocati compresi i nuovi (sono 9) ed i ragazzi della juniores, che affronteranno sia la parte fisica, sotto la guida del prof Riccardo Marra neo preparatore atletico, sia quella tecnico-tattica con mister Emanuele Ruggeri e il suo riconfermato staff composto dai collaboratori Fabio Quagliuzzi e Andrea Fattori.

Il programma prevede sei giorni consecutivi di allenamenti (una seduta soltanto) fino a domenica prossima quando verrà concesso un meritato riposo. Il duro lavoro atletico verrà “ammorbidito” da alcune amichevoli. La prima uscita ufficiale è prevista per domani mercoledì 24 agosto a San Severino contro l’Aurora Treia (Promozione) con calcio di inizio alle ore 20. Il secondo appuntamento, invece, è previsto per martedì 30 agosto in trasferta a Macerata presso lo stadio Helvia Recina per affrontare la formazione locale della Maceratese, neo promossa in Eccellenza (inizio ore 20.30). Terzo e ultimo test sabato 3 settembre contro il San Claudio (Seconda Categoria) con sede e orario da fissare. Dal 10 settembre, poi, si penserà agli impegni ufficiali con Coppa Marche e campionato (al via il 24 dello stesso mese).

Roberto Pellegrino