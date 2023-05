Prosegue a ritmi serrati l’attività della Settempeda Juniores che si divide fra il torneo Carlini-Orselli e la Coppa provinciale. Tre sono state le partite che i giovani calciatori biancorossi hanno dovuto affrontare in appena cinque giorni: due relative al primo impegno e una al secondo. Sono arrivate due sconfitte e una bella vittoria. Come da pronostico, la Fermana nel secondo turno del Carlini-Orselli si è rivelata un ostacolo arduo da superare per impatto tecnico e fisico tanto che gli ospiti si sono imposti con un netto 5-0, anche se i ragazzi di Fattori non hanno sfigurato disimpegnandosi bene e creando anche occasioni da gol. Altri cinque gol al passivo (5-1) sono stati invece quelli che l’Aurora Treia ha rifilato ai giovani biancorossi a San Severino nel recente match di Coppa provinciale (terza giornata). A rendere meno pesante il risultato ci ha pensato Francesco Sfrappini realizzando la rete della bandiera. Qualche giorno prima, invece, il terzo match del torneo Carlini-Orselli aveva riservato una serata di gioia alla Settempeda che ha disputato una grande prova sul campo della Cluentina trovando un successo importante e meritato. Marcatori del match sono stati Farroni, Codoni e Moisa. Ora qualche giorno di meritato riposo per il gruppo biancorosso con il ritorno in campo fissato per l’ultima settimana del mese, periodo nel quale verranno disputati i seguenti incontri: per la Coppa sabato 20 maggio sul campo del Matelica (ore 18) e domenica 28 maggio in casa contro il Caldarola (ore 15.30); per il Carlini-Orselli mercoledì 24 maggio in casa contro il Montefano (ore 18.30), ultimo match del girone. Infine chiusura di Coppa domenica 4 giugno con la trasferta di Montecosaro (ore 15).

Roberto Pellegrino