Bike Zone: Lorenzo Barone si racconta al cinema Italia, poi tutti con lui in bici fino a Elcito

Lorenzo Barone sarà a San Severino venerdì 30 e sabato 31 agosto. E’ un’iniziativa di “Bike Zone” patrocinata dal Comune.

Parliamo di uno dei più grandi esploratori italiani degli ultimi anni.

Nato a San Gemini (Umbria) 27 anni fa, Lorenzo Barone è risalito alla ribalta per aver attraversato in inverno con la bicicletta la Siberia e poi, sempre con la sua bici, per aver viaggiato dall’Egitto al Sud Africa passando pure attraverso il Sahara. In 8 anni di avventure ha percorso oltre 100.000 chilometri sui pedali percorrendo 64 diversi Paesi del mondo. Ha dormito a meno 56 gradi e pedalato a temperature di 48 gradi sopra lo zero. In Islanda, con gli sci di fondo, è andato da un capo all’altro senza incontrare persone per oltre 13 giorni; inoltre, con il kayak, la scorsa estate ha circumnavigato l’isola d’Elba. Ripete spesso: “Non bisogna sempre per forza sapere il 100% prima di partire, anche perché è proprio imparare cose nuove e mettermi alla prova ciò che mi entusiasma e mi spinge a partire per provarci”.

Le sue avventure le racconta sui propri canali social e nei molti libri che ha scritto. Venerdì 30 agosto, alle ore 21, al cineteatro Italia incontrerà tutti gli appassionati del “Bike Zone” e gli amanti di viaggi, escursioni ed esplorazioni per trasmettere emozioni, sensazioni, energia e curiosità in una serata che si preannuncia davvero molto interessante. L’ingresso sarà gratuito e “Bike Zone” organizzerà anche un aperitivo per tutti i partecipanti (non è necessaria alcuna prenotazione).

Poi, sabato 31 agosto, una giornata tutta dedicata all’esplorazione con le due ruote! “Pedaleremo insieme a Lorenzo fino ad Elcito – dicono i promotori della ‘due giorni’ -, sarà un giro in bici gratuito adatto alle mountain bike, a E-Bike e Gravel. Vietato mancare!”.