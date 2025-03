Nuoto, a Riccione i Campionati italiani di categoria: in vasca anche Giacomo Cantarini

Cominciano i Criteria di nuoto, cioè i Campionati italiani di categoria che si svolgono a Riccione prima con la sessione femminile, prevista fino a domenica, e poi con quella maschile, che comincerà lunedì e si concluderà mercoledì. Sui blocchi di partenza ci saranno in totale 1.943 nuotatori in rappresentanza di 287 società, divisi in categorie Ragazzi, Juniores, Cadetti. E’ questa la manifestazione che, di fatto, conclude la stagione in corta, ma che incide già su quella in lunga.

A seguire le gare da bordo vasca ad ogni sessione ci saranno il direttore tecnico della nazionale, Cesare Butini, e il responsabile delle squadre nazionali giovanili, Marco Menchinelli.

Le Marche del nuoto saranno ben rappresentate. Saranno, infatti, trentacinque gli atleti che parteciperanno alle due sessioni di gare, in rappresentanza di 11 società. Fra questi anche il settempedano Giacomo Cantarini del BluGallery Team di San Severino.

Gli altri atleti:

Lucia Principi, Gaia Giuliodoro e Martina Magnaterra per la Nandi Ars Loreto, che poi lasceranno il posto a Filippo Mazzieri, Matteo Busilacchi ed Emanuele Costanza.

Stella Chiodi e Izabel Ciucciomei, e poi Alessandro Ragaini, Yuri Ragaini, Matteo Nasoni e Luca Sbacco al maschile per la Team Marche.

Martina Sacchini e Vittoria Palmucci, per la Vis Sauro Nuoto Team, poi da lunedì Giacomo Aureli, Diego Molinari, Cesare Venturini e Lorenzo Silvi.

Sofia Traini e Matilde Ricci, poi Leonardo Natalini per la Delphinia Team Piceno.

Nina Franca e Cecilia Riversi, poi Antonio Luzi per la Sport Village.

Veronica Pezzolesi e Alexandra Omiccioli e poi Marco Omiccioli per la Fanum Fortunae Nuoto.

Aurora Civerchia, poi Ettore Brandoni e Lorenzo Stopponi per la NS Marche.

Matteo Francesco Palmieri e Mattia Albanesi per la Vela Nuoto Ancona.

Stefano Traini per la Pool Nuoto.

Alexandros Papadopoulos per la Fermo Nuoto e Pallanuoto.