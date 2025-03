Parco eolico sul monte San Pacifico: i consiglieri Borioni e Antognozzi chiedono un’inchiesta pubblica

Si parla molto in questi giorni, e ne ha dato notizia anche Il Settempedano, di progetti per l’eolico sui Sibillini. In particolare, uno di essi riguarda da vicino il territorio del nostro Comune. Per capirne la portata, in maniera approfondita, i gruppi consiliari di minoranza hanno scritto al sindaco Rosa Piermattei affinché si apra ufficialmente un’inchiesta pubblica secondo quanto prevedono le normative per la Valutazione dell’impatto ambientale.

Ecco la loro lettera.

“Premesso che la società Fred Olsen Renewables Italy Srl ha presentato un progetto di un parco eolico denominato “Energia monte San Pacifico”, costituito da 7 aerogeneratori della potenza unitaria di 6,0 MW, depotenziata a 5,14 MW, per una potenza complessiva dell’impianto pari a 36 MW, da realizzarsi nei Comuni di San Severino Marche, Serrapetrona, Castelraimondo e Camerino, e che è avviata presso il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica la procedura di VIA per l’ottenimento di un parere favorevole, i sottoscritti Francesco Borioni, capogruppo di ‘San Severino Futura’, e Tarcisio Antognozzi, capogruppo di ‘Insieme per San Severino’, chiedono l’effettuazione di un’inchiesta pubblica ai sensi della normativa per la VIA (Valutazione impatto ambientale) per l’esposizione del progetto”.

Ma che cos’è un’inchiesta pubblica?

E’ l’insieme delle attività di consultazione che vengono pianificate e organizzate per coinvolgere cittadini, associazioni, comitati e rappresentanti delle categorie economiche e sociali nel processo di valutazione di un’opera pubblica.

Dunque, un’operazione di trasparenza quanto mai necessaria per inquadrare il progetto e poter esprimere un giudizio adeguato sull’intervento.