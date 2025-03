Emanuele Ruggeri è il nuovo allenatore dell’Elite Tolentino in Prima categoria. Al suo fianco, come secondo allenatore, c’è Andrea Fattori.

Il tecnico settempedano, che lo scorso anno ha guidato la Cingolana e in passato è stato a lungo il mister della Settempeda (con la quale ha vinto anche il campionato di Seconda categoria), torna dunque in panchina e lo fa in una società importante come quella di Tolentino, nata – come noto – dalla fusione di due realtà locali: Elfa e Juventus Club.

L’esordio in campionato è già avvenuto a Montecassiano con un pareggio ad occhiali. Sabato 8 marzo il debutto casalingo contro la Passatempese.

Attualmente la formazione tolentinate occupa la zona medio-bassa della classifica e il suo obiettivo è raggiungere la salvezza diretta, evitando i play out.