Masterclass dell’Accademia Corale Italiana con la partecipazione del “Tourdion Ensemble”

Domenica 23 febbraio, nella Sala degli Stemmi del Comune, si è svolto il concerto conclusivo della giornata di studi proposta dall’Accademia Corale Italiana. I brani eseguiti dal coro “Tourdion Ensemble” sono stati accompagnati dalla melodia dell’arpa di Federica Tomassini.

L’Accademia Corale Italiana, dopo l’avvio dell’anno accademico 2025, ha dato l’avvio il 22 e 23 febbraio ai corsi territoriali con otto masterclass, a cui si aggiungeranno altre due masterclass domenica 2 marzo. In queste giornate sono impegnati oltre 300 coristi e dodici cori di tutt’Italia, venti docenti tra maestri che terranno lezioni di direzione di coro e seminari di vocalità o repertorio. Un’invasione di musica corale per celebrare il canto in tutta Italia. I corsi si terranno a Cosenza, Desio, Gignod, Pescara, Roma, San Severino, Tirano (Sondrio), Trento e Firenze.

La nostra città è stata quindi sede di uno dei corsi nazionali proposti, con il coinvolgimento del nostro direttore di coro Lorenzo Chiacchiera e del “Tourdion Ensemble” quale coro laboratoriale. Durante il concerto si sono avvicendati alla direzione del coro i corsisti partecipanti alla giornata di studi: Adamo Angeletti, Stefano Baldelli, Carmela Balzano, Laura Corbelli, Daniele Mazzocolo, Stefania Scaglia.

Presente l’assessore alla cultura Vanna Bianconi, la presidente del Corpo filarmonico “Adriani”, Alessandra Aronne, ha ringraziato l’Amministrazione comunale per la concessione della Sala degli Stemmi, vanto della nostra città e contenitore di prestigio per il corso proposto dall’Accademia Corale Italiana.

