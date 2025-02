Basket, la Climacalor non regge l’urto della capolista Pedaso (40-61)

Continua il momento no della Climacalor San Severino che, nonostante un’ottima difesa, cede nettamente alla capolista Pallacanestro Pedaso che con il successo al palasport Ciarapica e la concomitante sconfitta della vice leader B-Chem Psg a P.S.Elpidio tenta la fuga. Al termine i biancorossi settempedani non reggono l’urto della capoclassifica che si impone con un eloquente 61-40, svettando in ciascuno dei quattro periodi. «Non è la difesa che mi preoccupa, perché dietro abbiamo tenuto bene – è l’analisi di coach Samuele Campetella -, limitando a soli 61 punti lo score dei nostri avversari, ma con soli 40 punti all’attivo i match di sicuro non li vinci. Ed infatti usciamo dal confronto senza punti anche stavolta. Il fatto è che troviamo molta difficoltà nella fase offensiva e poi ci scoraggiamo troppo facilmente dopo diversi errori nelle conclusioni. Comunque qualche piccolo progresso l’ho visto. Sono fiducioso per la trasferta di Matelica di venerdì dopo la pausa». Dal coach al diesse Gabriel Cingolani le impressioni non cambiano: «Non ci siamo presi le dovute responsabilità al tiro ed i tentennamenti in attacco ci sono costati diverse palle perse tramutate in altrettanti canestri facili in contropiede. La nota positiva è che ora il calendario ci propone quasi tutte sfide con squadre che sono dietro di noi in classifica generale. Dobbiamo rendere al massimo per blindare almeno l’ottava posizione che ci garantirebbe l’accesso all’appendice di fine stagione dei play-off. Quello è il nostro reale traguardo. Lancia in resta per venerdì 7 marzo, giorno in cui alle 21.00 affronteremo la Vigor Matelica. Resto fiducioso. Risorgeremo!».

CLIMACALOR-PALLACANESTRO PEDASO 40-61

CLIMACALOR: Magnatti 2, Bottacchiari, Belli 2, Severini 6, Potenza 5, Uncini, Della Rocca, Corvatta 2, Tiranti, Ortenzi 7, Vissani 13, Strappaveccia 3. All. Campetella

PEDASO: Sagripanti 14, Verdecchia 14, Confaloni 3, Di Angilla 6, Brahimaj, Ndour, Stampatori 13, Colasanti, Cappella 11, Attili. All. Cappella

Parziali: 9-19, 9-11, 11-17, 11-14; progressivi: 9-19, 18-30, 29-47, 40-61; uscito per 5 falli Potenza (Climacalor).

Luca Muscolini