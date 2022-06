Gradita chiusura dell’anno scolastico a suon di musica per l’Istituto comprensivo Tacchi Venturi che ha messo così in mostra il gioiellino del suo indirizzo musicale. Dopo il concerto “Piccoli Angeli” tenuto al Giardino della scuola D’Alessandro, offerto dall’orchestra dell’indirizzo musicale guidata magistralmente dai professori Vincenzo Correnti, Magdalena Fontana, Gloria Frontini e Joseph Clementi, coadiuvati dai professori Fabio Valeri e Maurizio Moscatelli in qualità di tecnici, giovedì e venerdì scorsi, nell’atrio della sede centrale, si sono tenuti i saggi di classe. La vice preside Sandra De Felice ha portato il saluto del dirigente e, complimentandosi con gli insegnanti per l’ottimo lavoro svolto, ha esortato gli studenti a continuare nello studio dello strumento musicale anche dopo l’esperienza della Secondaria. Dinanzi al consueto folto pubblico di genitori, i giovani alunni iscritti alle classi di flauto traverso, clarinetto, pianoforte e chitarra si sono esibiti in diversi programmi, sia come solisti che in formazioni cameristiche, dal duo fino all’ensemble di clarinetti. Emozionati ma concentrati, gli alunni hanno dato prova del buon livello raggiunto, frutto del serio impegno quotidiano, confermando la bontà del corso musicale che al Venturi vanta una lunga tradizione, essendo stato uno dei primi in Italia ad essere attivato, coordinato dal prof. Vincenzo Correnti che dal lontano 1995 è docente di clarinetto nell’istituto attualmente retto dal dirigente Sandro Luciani. Al termine meritati applausi scroscianti.

Lu.Mus.