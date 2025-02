In Biblioteca un viaggio per immagini “Nel regno della Regina Sibilla”

“Nel regno della Regina Sibilla”: presenze antropomorfe tra natura, mito e mistero”: s’intitola così il libro di Stefano Bonifazi, pubblicato a cura del professor Alberto Pellegrino, che sarà presentato venerdì 21 febbraio, alle ore 17.30, nella sala conferenze della Biblioteca comunale “Francesco Antolisei” di San Severino. L’iniziativa, promossa sotto l’egida della Biblioteca, ha il patrocinio dell’Amministrazione comunale (assessorato alla Cultura). Collabora all’organizzazione dell’evento anche “Il Settempedano”.

Medico in pensione, dopo un lungo servizio presso l’Azienda sanitaria regionale, il dottor Stefano Bonifazi si è messo alla ricerca dei totem rupestri e silvestri dei Monti Sibillini pensando di realizzare un reportage fotografico, “quasi in polemica – scrive nel libro – con quelle interpretazioni del profondo di cui mi ero occupato durante la mia attività di psichiatra”.

E così, strada facendo nel “regno della Sibilla”, ha scoperto – e immortalato in immagini molto suggestive – un mondo diverso, mitico, animistico, leggendario che lo hanno riportato indietro nel tempo, a quando era bambino e ascoltava i racconti delle nonne vicino al fuoco.

“Queste immagini – sottolinea Bonifazi – mi hanno rimandato nel loro insieme alla presenza invisibile di qualcosa di altro, come di un ‘homo phantasticus’, una presenza nascosta nei piani latenti di una bellissima realtà, un ‘genius loci’ che poteva essere veramente la Sibilla, ma non solo lei…”.

Il libro, dunque, contiene queste immagini che sembrano dotate di una loro anima, che assumono una loro “presenza” quasi umana; misteriose figure che osservano senza farsi scoprire, che cambiano forma con il cambiare della luce, fino a scomparire e non essere più ritrovate quando si torna a cercarle negli stessi luoghi. Il professor Alberto Pellegrino impreziosisce l’elegante volume con due saggi: uno su “La fotografia alla riscoperta del mito”; l’altro dedicato a “Letteratura e mito della Sibilla”.

Il progetto grafico è stato curato dallo studio Fistik Gusto Grafico.