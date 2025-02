Comunità in lutto per la scomparsa del diacono Mario Borioni

Si è spento all’età di 78 anni Mario Borioni, uno dei diaconi della Chiesa locale.

Finché la salute glielo ha permesso, Mario è stato sempre in mezzo ai fedeli offrendo un generoso servizio alla comunità locale.

Anche per questo motivo era conosciuto e benvoluto: tutti lo ricordano per la sua simpatia e bontà d’animo. Sempre disponibile, per anni ha portato la Comunione agli ammalati e benedetto le nostre case.

La notizia della sua scomparsa è stata data dalla moglie Maria, dalle figlie Maritha, Samantha e Pamela, assieme ai generi e ai nipoti Giada, Giorgia, Edoardo e al pronipote Leonardo.

I funerali avranno luogo oggi, mercoledì 12 febbraio, alle ore 14.30 nella chiesa di San Domenico. La camera ardente è stata allestita nella sala del commiato “Il tempio degli Angeli”, a San Severino.

Le offerte ricevute durante le esequie verranno donate dalla famiglia alla Lega del Filo d’Oro.