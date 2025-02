Torre campanaria del Duomo antico: lavori per la chiusura delle buche pontaie

Il Comune sta ultimando un intervento sulla torre campanaria del Duomo antico di Castello al monte volto alla chiusura delle buche pontaie, con una retina metallica rimovibile approvata dalla Soprintendenza, per impedire la nidificazione di volatili, in particolare cornacchie e piccioni, che nel tempo hanno causato danni significativi alla struttura.

I lavori, affidati all’impresa settempedana di Stefano Sgalla, sono supervisionati dall’area Manutenzioni del Comune.

Le buche pontaie, originariamente utilizzate per l’inserimento di impalcature durante la costruzione, rappresentano purtroppo dei punti di facile accesso per i volatili. La loro chiusura non solo preserva l’integrità architettonica della torre, ma contribuirà anche al decoro e alla pulizia dell’intero complesso monumentale.

Questo intervento si inserisce in un più ampio programma di valorizzazione del patrimonio storico-artistico locale. Recentemente, il Comune ha completato il restyling del chiostro del Duomo antico, investendo circa 70 mila euro per la chiusura delle arcate con infissi in vetro, al fine di creare nuovi spazi espositivi e migliorare la fruibilità del sito.

Il Duomo antico di Castello al monte, con la sua torre campanaria alta 28 metri, rappresenta un simbolo storico e culturale per San Severino.