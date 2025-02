Giovani e mercato del lavoro: una riflessione sulle nuove tendenze

Massimo Leonori, presidente di Cna Infissi Macerata e imprenditore di San Severino, pone l’attenzione su un fenomeno che negli ultimi anni si è fatto sempre più evidente: la crescente difficoltà nel trovare giovani disposti ad apprendere un mestiere.

“Da tempo mi confronto con una realtà che diventa sempre più preoccupante: la difficoltà di trovare giovani motivati ad imparare un mestiere”, afferma Leonori. “Recentemente ho avuto un colloquio con un ragazzo uscito dalla scuola dell’obbligo e la sua risposta mi ha colpito profondamente. Mi ha confessato che non voleva scegliere un mestiere perché lo trovava troppo impegnativo, preferendo piuttosto lavorare in una catena di montaggio, dove non era richiesto un impegno mentale significativo”.

Questa testimonianza si inserisce in una tendenza più ampia, evidenziata anche da ricerche sociologiche, secondo cui più della metà dei giovani mostra una propensione al disimpegno lavorativo, preferendo percorsi che richiedano minori responsabilità e un coinvolgimento limitato, anche nel tempo. Questo fenomeno però non è sinonimo di disinteresse assoluto, bensì di una trasformazione nella concezione del lavoro e dell’identità professionale.

“Il numero di ragazzi che si iscrivono agli istituti tecnici che preparano a mestieri pratici e molto richiesti nel mondo del lavoro, è sempre più basso – continua Leonori -. Le scuole tecniche, che fino a pochi decenni fa erano viste come un’opportunità concreta di crescita professionale, sembrano perdere appeal in favore di indirizzi liceali che non sempre rispondono alle necessità del mercato del lavoro”.

L’imprenditore artigiano tira quindi in ballo un cambiamento della percezione del lavoro manuale e tecnico: “Purtroppo, a molti giovani oggi poco interessa delle vere esigenze produttive del nostro Paese. La formazione tecnica e artigianale viene spesso svalutata, mentre la cultura del “lavoro senza pensieri” sembra prevalere. Ma ci rendiamo conto di quanto sia cruciale, invece, formare professionisti capaci di risolvere problemi concreti, con competenze specialistiche che possono fare la differenza in un mondo del lavoro sempre più competitivo?”.

Per provare a contrastare questa tendenza, Leonori ribadisce l’importanza di un impegno condiviso tra imprese, istituzioni e famiglie: “Come imprenditori, dobbiamo continuare a investire nella formazione e nella valorizzazione delle professioni tecniche, cercando di sensibilizzare i giovani e le loro famiglie sull’importanza di scegliere un mestiere che, oltre a garantire un lavoro stabile, offre anche soddisfazioni professionali e una forte identità personale”.

Il futuro delle imprese e dell’intero Paese passa attraverso un rinnovato riconoscimento del valore del lavoro tecnico e artigianale, affinché le nuove generazioni possano trovare non solo opportunità professionali concrete, ma anche una prospettiva di crescita e realizzazione personale.