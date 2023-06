Sabato 10 giugno e domenica 11 giugno la rassegna Incontri con l’Autore dei Teatri di Sanseverino propone un doppio appuntamento.

Nel convento dei Cappuccini di Colpersito padre Pietro Maranesi presenta – sabato 10 giugno, a partire dalle ore 21 – il libro “Tu sei Francesco. Gli incontri di Frate Francesco a Colpersito”, edizioni Francescane Italiane.

A condurre l’incontro sarà il direttore dei Teatri di Sanseverino, Francesco Rapaccioni, che domenica 11 giugno terrà anche l’incontro di presentazione, in programma alle ore 16 al teatro Italia, della guida “Il cammino dei Forti” dedicata al trekking Alta Marca e pubblicata da Claudio Ciabochi Editore per la collana Le guide in tasca. Saranno presenti gli autori Alessio Ancillani, David Dignani e Guido Pacella.