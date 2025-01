Taglio nella Finanziaria per i piccoli Comuni: l’intervento di Jacopo Orlandani

Come coordinatore provinciale di Civici Marche, accolgo l’appello portato avanti dal nostro presidente Matteo Pompei la scorsa settimana riguardante la seria problematica della revoca del fondo strutturale per gli investimenti nei Comuni sotto i 1.000 abitanti.

Nella fattispecie è stato azzerato il D.L. Crescita 34/2019 che stanziava fino al 2027 questo fondo finalizzato alla messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici, patrimonio comunale e all’efficientamento energetico. Questo importante contributo statale, già ridotto di circa il 25% nella precedente Legge di Bilancio e oggi azzerato, permetteva di fare una programmazione degli investimenti nel medio-termine su tematiche importantissime per un Comune.

Viene a mancare totalmente uno strumento economico fondamentale per i nostri territori, e faccio notare che nella provincia di Macerata sono ben 19 i Comuni coinvolti , rientrano nell’area cratere sisma 2016 interessando circa 11.200 abitanti. Non serve inoltre ricordare le grandi difficoltà che quotidianamente questi territori dal giorno del Sisma stanno affrontando, su questi fondi economici facevano affidamento e spero vengano reintrodotti, altrimenti per i piccoli borghi resteranno solo buoni propositi da parte della politica ma concretamente si sta viaggiando nel senso opposto.

Inoltre la collocazione dei piccoli Comuni in Italia e nella nostra regione Marche rientra quasi sempre nelle aree interne che, anno dopo anno, stanno subendo un forte spopolamento principalmente a causa della carenza dei servizi offerti; questo provvedimento li penalizza ulteriormente.

Il nostro consigliere regionale Giacomo Rossi sta portando avanti questa istanza in regione, affinché sia sollecitato il Governo: spero ci sia un ravvedimento, sopratutto per il bene di questi piccoli Comuni che sono una delle peculiarità tutte italiane, che ci rende unici al mondo.

Jacopo Orlandani, coordinatore provinciale di Civici Marche