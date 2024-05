Agroalimentare: Unicredit sigla accordo con “Società Produttori Sementi Spa”

UniCredit intensifica la propria azione di supporto al comparto agroalimentare con una nuova partnership siglata con la “Sementi Spa”, società di riferimento in Italia per la produzione e distribuzione del grano, con sede legale ad Argelato (Bologna) e sede operativa a San Severino.

L’accordo permetterà a UniCredit di sostenere le imprese agricole associate – oltre 500 in otto regioni italiane: Marche, Emilia Romagna, Umbria, Molise, Toscana, Piemonte, Veneto e Puglia – valorizzando l’appartenenza alla filiera, con consulenza, proposte creditizie e servizi ad hoc, elaborati per rispondere a condizioni di favore alle specifiche esigenze delle aziende, con l’obiettivo di agevolarne la crescita, soprattutto in ottica di innovazione e sostenibilità.

Società produttori Sementi Spa è l’azienda leader in Italia e tra le principali realtà internazionali nel settore sementiero, punto di riferimento per lo sviluppo e il miglioramento del grano duro a livello mondiale.

Presente sul mercato dal 1911, Società Produttori Sementi produce, seleziona, confeziona e commercializza in oltre 40 Paesi un’ampia gamma di sementi certificate che rispondono efficacemente alle diverse esigenze colturali, climatiche e geografiche, garantendo al contempo una completa tracciabilità e sicurezza del prodotto lungo tutta la filiera.

L’azienda si distingue da sempre per una forte propensione all’innovazione, alla ricerca e alla sperimentazione, e per un approccio al business caratterizzato dall’orientamento alla qualità, rispetto del territorio e salvaguardia ambientale.

“Siamo molto soddisfatti di questo accordo – afferma Tommaso Brandoni, presidente Società Produttori Sementi Spa -, siglato con un partner di eccellenza come UniCredit, che ribadisce l’impegno che da sempre ci contraddistingue nel sostegno della filiera, e che contribuisce concretamente allo sviluppo economico, ambientale e sociale del Paese. Nel settore agroalimentare, caratterizzato da uno scenario particolarmente complesso e mutevole che richiede continui investimenti, è essenziale poter supportare tutta la filiera garantendo un accesso al credito più semplice e un sostegno concreto al business. Tutti insieme, guardiamo al futuro con maggiore fiducia”.

“Siamo determinati – dichiara Andrea Burchi, regional manager Centro Nord UniCredit – ad accompagnare la crescita delle imprese del comparto agroalimentare, affiancandole su aspetti strategici come l’innovazione e la transizione energetica e digitale. Lavoriamo in tal senso grazie all’expertise di un team dedicato e a servizi mirati. L’accordo siglato con Società Produttori Sementi SpA ci permette di intercettare le reali esigenze delle aziende che afferiscono alla filiera, fornendo loro risposte efficaci e tempestive. Una conferma dell’impegno di UniCredit a supporto del settore, leva strategica per lo sviluppo dell’economia italiana”.