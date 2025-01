Asilo nido comunale: iscrizioni aperte, confermate le rette mensili

Il Comune di San Severino ricorda che sono aperte le iscrizioni per l’anno educativo 2025-2026 presso l’asilo nido comunale che garantirà una disponibilità di 49 posti in considerazione del numero dei bambini iscritti che proseguiranno la frequenza dal precedente calendario di attività.

Per accedere al servizio le bambine o i bambini dovranno avere un’età compresa tra 3 mesi (compiuti entro il giorno 1 settembre dell’a.e. per il quale si richieda l’iscrizione) e 36 mesi (non ancora compiuti al 31 dicembre dell’a.e. per il quale si richieda l’iscrizione), essere residenti nel Comune, essere in regola con gli obblighi vaccinali.

La modulistica specifica per la presentazione della domanda è scaricabile dal sito dell’ente www.comune.sanseverinomarche.mc.it – Sezione Servizi – Asilo nido ed è altresì disponibile presso l’Ufficio Servizi alla persona.

La domanda dovrà essere presentata entro e non oltre il 20 luglio 2025.

La graduatoria ordinaria provvisoria, suddivisa su tre sezioni-gruppi, verrà redatta secondo i criteri individuati nell’art.13 del Regolamento del servizio. Sono confermate, anche per l’anno educativo 2025-2026, le fasce orarie di apertura del servizio e le rette mensili.

Per ulteriori informazioni, dopo aver consultato il bando presente sul sito istituzionale, è possibile contattare l’Ufficio Servizi alla persona tutti i giorni dalle ore 10 alle 13 e il martedì anche dalle ore 15.30 alle 17.30, ai numeri telefonici 0733641306 – 0733641305 – 0733641311 o via mail a servizisociali@comune.sanseverinomarche.mc.it.