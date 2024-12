Sanità, per Dino Ciccarelli sarà un Capodanno con la… pensione!

Un altro dipendente dell’Azienda sanitaria maceratese chiude l’anno con il “botto” della pensione! Parliamo di Dino Ciccarelli, “Oss” (operatore socio-sanitario) in servizio al reparto di Medicina dell’ospedale settempedano ormai da circa tre anni. In precedenza aveva lavorato presso le sale operatorie, sempre all’interno del “Bartolomeo Eustachio”, e precedentemente – prima di giungere a San Severino – era stato attivo in altre strutture sanitarie.

Dino Ciccarelli, settempedano Doc, è in pensione ufficialmente dal 1° gennaio 2025. Insomma, un bel Capodanno!

I colleghi e le colleghe di Medicina lo salutano con affetto e stima, ringraziandolo per la costante disponibilità e per quella sua innata simpatia che ha alleggerito con il sorriso le giornate di tante persone ricoverate in ospedale.