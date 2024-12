Se ne va in pensione Andrea Piantoni, storico autista di ambulanze

Dopo 35 anni di servizio nell’ambito del Sistema sanitario nazionale, il settempedano Andrea Piantoni lascia l’Ast Macerata per andare in pensione. Il 31 dicembre, per lui, non sarà solo l’ultimo giorno del 2024, ma segnerà anche il suo ultimo turno lavorativo all’ospedale di San Severino.

Andrea Piantoni ha iniziato il 1° febbraio 1989 a lavorare come autista di ambulanze e mezzi di soccorso.

“In questi anni ne ho viste di tutti i colori”, dice con un sorriso amaro. In cuor suo alberga tristezza nel ricordo di tante persone – pure giovani – che non ce l’hanno fatta a causa di un incidente stradale o di un malore… Lui, ogni volta, ha cercato di essere il più veloce possibile pur di arrivare in fretta per salvare vite assieme a infermieri e medici del Pronto soccorso. Sempre una corsa contro il tempo, una “volata” contro il destino.

Ma col 2025 comincerà a frenare per godersi il “viaggio” della pensione. E’ quello che gli augurano i suoi familiari, a cominciare dalla moglie Valentina, le figlie Federica e Beatrice con Andrea, fino alla mamma Rita e ai fratelli Alberto, Gabriele e Gianna. Senza dimenticare i nipoti che, con un sincero sorriso, salutano Andrea vedendolo già sempre accanto a loro!