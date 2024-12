Capodanno, musei aperti di pomeriggio anche a S. Severino

Capodanno al museo? Perché no? Il MARec, Museo dell’arte recuperata, ospitato a palazzo vescovile, è aperto il 1° gennaio dalle ore 15 alle ore 18. Per informazioni è possibile contattare il numero di telefono 0733020237 oppure scrivere all’indirizzo email beniculturali@arcidiocesicamerino.it.

Il Museo della Guerra, dedicato alla seconda Guerra mondiale e alla Campagna d’Italia, all’interno di palazzo Servanzi Confidati in via Cesare Battisti, è visitabile a Capodanno dalle ore 15 alle ore 18. Pure la Galleria d’arte moderna, nel piano nobile del municipio in piazza, è aperta dalle ore 15 alle ore 18. Per informazioni è possibile contattare il numero di telefono 0733638414 (Pro loco) oppure scrivere all’indirizzo email proloco.ssm@gmail.com.

Il Museo MuSEt, Museo del territorio e dell’elettricità, di viale Bigioli e di via Borgo Conce, è aperto invece solo su prenotazione (telefono 0733638414).

A partire dall’8 gennaio 2025 i musei torneranno agli orari di apertura invernali consueti. Per maggiori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Cultura del Comune.