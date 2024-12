“Caro Babbo Natale, quest’anno porta un ponte nuovo alla mia città!”

Gentile direttore, gentili redattori,

sono una cittadina settempedana piuttosto preoccupata per la trascuratezza di cui soffre la nostra città e che si nota già alle soglie della stessa.

Uno dei problemi più evidenti, infatti, è proprio il ponte di accesso, situato sulla SS 361 Settempedana, in corrispondenza dell’incrocio con la SS 502 di Cingoli e in prossimità dell’ospedale. Già gravemente insufficiente da decenni, le sue condizioni sono peggiorate nel marzo 2023, dopo un incidente che si è verificato proprio per le condizioni del passaggio e che lo ha reso ulteriormente disagevole.

Chi deve occuparsi della manutenzione?

La SS 361 è di competenza dell’Anas dall’anno 2018; la SS 502 dal 2017 (fonte: wikipedia.org, ultima modifica 25/09/2024) anche nei tratti interni al territorio comunale, dal momento che questo ha una popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, “dato da riferirsi al solo centro abitato”.

In questo caso, infatti, la competenza resta all’Anas, che ne “conserva esclusivamente la gestione e la manutenzione del piano viabile” (fonte: stradeanas.it).

La risposta sembra semplice, ma allora per quale motivo non si provvede ad un adeguamento?

Quali sono gli ostacoli?

E’ necessario trovare una risposta per poter affrontare il problema, per sapere che cosa possiamo fare anche noi cittadini in prima persona.

Oppure possiamo spedire la “letterina” in allegato e affidiamo le nostre speranze a…. Babbo Natale?

Lettera firmata