Si riunisce il Consiglio comunale: si parla anche di Assem e opere pubbliche

Venerdì 20 dicembre torna a riunirsi il Consiglio comunale. Tra gli argomenti all’ordine del giorno della seduta, fissata per le ore 19 nella sala del Consiglio del Municipio, subito dopo le comunicazioni del sindaco figurano la verifica dell’andamento della società municipalizzata Assem Spa e l’adozione del Programma triennale delle opere pubbliche 2025-2027 e dell’elenco annuale relativo al 2025 oltre all’approvazione del programma triennale degli acquisti di beni e servizi.

Verrà poi trattata la ricognizione e l’approvazione del piano di alienazione del patrimonio comunale e la ricognizione e la determinazione dei prezzi di cessione per le aree e i fabbricati destinati ad attività produttive e terziarie. Il Consiglio comunale sarà poi chiamato ad esprimersi sull’addizionale comunale all’Irpef con la conferma delle aliquote per il 2025 e all’approvazione delle aliquote, sempre per l’anno 2025, per quanto riguarda l’Imu, imposta municipale propria. All’ordine del giorno anche l’approvazione della nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione e bilancio di previsione per gli anni 2025-2027, quella del piano di revisione delle società partecipate e della relazione di ricognizione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. L’Assise settempedana si esprimerà sulla surroga di un consigliere decaduto facente parte del Cda dell’azienda servizi alla persona “Lazzarelli”. In discussione anche una variante al Prg nella zona del rione Uvaiolo e l’attestazione dell’interesse pubblico per l’acquisizione in diritto d’uso pubblico di una fascia di terreno per ampliamento di un tratto di marciapiede su via Ercole Rosa.

Il Consiglio comunale, infine, discuterà una mozione antifascista sui fatti avvenuti il 9 novembre presentata dal gruppo consiliare San Severino Futura.

La seduta del Consiglio comunale si potrà seguire anche in diretta streaming sulla pagina YouTube del Comune di San Severino oppure direttamente all’indirizzo https://www.youtube.com/live/nqqhVM3qwCc