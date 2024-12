Rinvenute esche avvelenate in centro: allertate le autorità, indagini in corso

Questa mattina, sabato 14 dicembre, sono state rinvenute alcune esche avvelenate nei pressi della zona della stazione ferroviaria, tra piazza Don Minzoni e viale Mazzini.

La scoperta ha immediatamente allertato le autorità competenti, che sono state tempestivamente avvisate e hanno avviato le procedure necessarie per mettere in sicurezza l’area ed effettuare le indagini del caso. L’obiettivo è individuare i responsabili di questo grave atto e scongiurare potenziali pericoli per la cittadinanza e gli animali.

Si raccomanda la massima prudenza, soprattutto ai proprietari di animali domestici, invitandoli a tenere sotto controllo i propri animali e a segnalare tempestivamente eventuali ritrovamenti sospetti.