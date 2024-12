Strada comunale “Anello di Pitino”: via libera ai lavori per 230 mila euro

Semaforo verde, durante l’ultima seduta del Consiglio comunale, per un nuovo aggiornamento del Programma triennale dei lavori pubblici 2024-2026 con particolare riferimento ai lavori di ripristino della strada comunale denominata “Anello di Pitino”. L’intervento che si andrà a realizzare si è reso necessario a seguito degli eventi alluvionali verificatisi il 16 maggio 2023 che hanno causato uno smottamento significativo del rilevato stradale. Il progetto prevede la ricostruzione e la messa in sicurezza di un tratto di circa 40 metri, mediante la stabilizzazione del movimento franoso attraverso l’utilizzo di gabbionate sovrapposte in tre file e opere di regimazione delle acque meteoriche.

Il costo complessivo dell’intervento ammonta a 230 mila euro e sarà finanziato grazie all’Ordinanza 33 del 2024 del Commissario straordinario per la ricostruzione. L’inserimento di questa opera nel piano triennale conferma l’impegno dell’Amministrazione comunale nel garantire sicurezza e funzionalità alla viabilità locale, rispondendo con tempestività alle esigenze della comunità e del territorio.

“Questo intervento – ha dichiarato il sindaco – rappresenta un passo concreto verso il ripristino delle infrastrutture danneggiate dal maltempo, con soluzioni ingegneristiche moderne che mirano a prevenire ulteriori criticità in futuro. Siamo grati per il supporto finanziario e tecnico ricevuto, che ci consente di mettere in campo un piano efficace e sostenibile”.