Erap al lavoro: con i fondi Cipe previsti dodici alloggi a San Severino

Prosegue il lavoro di Erap Marche in tutto il territorio maceratese mettendo a terra fondi provenienti da varie linee di finanziamento, tra i quali fondi del Piano nazionale Casa, Verde sicuro, Pnrr, fondi regionali e fondi propri.

Nel dettaglio l’agenda dei lavori per la città di Macerata prevede non meno di 70 alloggi. In provincia invece saranno conclusi entro dicembre a Sarnano in via Aldo Moro 9 alloggi. mentre 6 alloggi sono già stati consegnati nei giorni scorsi nel Comune di Belforte del Chienti. Inoltre, vi sono 11 interventi in corso su tutto il territorio provinciale grazie all’interlocuzione continua con il Commissario Castelli che sta finanziando la realizzazione di un totale di 114 alloggi.

Con i fondi Pnrr-Pnc a Civitanova Marche sono stati avviati due interventi in via XXX Giugno per 15 alloggi e via Volta (ex vetreria) per 6 alloggi. A Recanati altri due interventi in via Risorgimento 11 alloggi e in via Mascambruni 12 alloggi per conto del Comune. Sempre a Civitanova Marche sono in corso di ultimazione, mancano le sistemazioni esterne, 34 alloggi in via Rose Montmasson, ex Marchetti, recentemente oggetto di attenzione della stampa locale.

Con i fondi Cipe sono partiti altri 3 interventi a Fiastra per 6 alloggi, a San Severino 12 alloggi e a Pievetorina 9 alloggi. Per questi interventi il Presidio ha ottenuto l’accesso al Fondo opere indifferibili che è stato accettato. Nell’ultimo consiglio di amministrazione è stata approvata la convenzione con il Comune di Camporotondo di Fiastrone per realizzare per conto del Comune 6 alloggi. Infine, sempre nell’ultimo Cda è stata approvata una variazione di bilancio per complessivi 390.000 euro per manutenzioni straordinarie anche per il recupero di numerosi alloggi inutilizzati in tutto il territorio provinciale, circa 40 alloggi.