Fondazione Lina Andreani Gregorini: incontro su “Le vie della libertà”

Venerdì 29 novembre, alle ore 18.30, lo Spazio liberty di viale Bigioli, a San Severino, ospita l’incontro con Davide Rossi, autore del libro “Le vie della libertà. Come uscire dal sistema che ci opprime” (Arianna Editrice). E’ questa la prima iniziativa pubblica promossa dalla Fondazione Lina Andreani Gregorini, costituita proprio a San Severino per volontà testamentaria di Gian Paolo Gregorini, già funzionario dell’allora Cassa di risparmio di Macerata, deceduto nel 2018 all’età di 84 anni.

Intervengono il presidente della Fondazione, Luigi Scarfiotti, e la segretaria della stessa, Romina Cherubini; modera l’incontro il giornalista Mauro Grespini. La serata si chiuderà poi con un aperitivo. La partecipazione è libera.

“Questa Fondazione è nata per volere di Gregorini – spiega il presidente Scarfiotti – il quale, oltre al suo ruolo dirigenziale nel contesto bancario maceratese, coltivava una grande passione per la politica. E’ stato un convinto liberale e negli anni in cui il Pli fu anche forza di governo collaborò a lungo con il leader del partito, Giovanni Malagodi, che come noto fu anche ministro. Nello statuto della Fondazione, e quindi nel “Dna” di ciò che andremo a fare, c’è proprio il concetto di libertà. Vogliamo dar voce a chi fa fatica a raggiungere il grande pubblico con le sue idee, a chi affronta temi difficili da trattare cercando di interpretali in modo diverso rispetto a quello che tutti danno per scontato, a volte andando anche controcorrente”.

Il libro “Le vie della libertà” di Davide Rossi è un po’ un manifesto di questa identità statutaria della neonata Fondazione perché offre una prospettiva non convenzionale e presenta alcuni modelli organizzativi nei quali lo Stato è meno preponderante e pervasivo.

Davide Rossi vive nelle Marche, è laureato in Giurisprudenza e ha ricoperto incarichi politici nelle istituzioni per quindici anni; oggi si occupa di analisi politica e scrive per alcuni magazine del web.