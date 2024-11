La scrittrice Vanessa Roghi ospite del festival per la mente “Normalissimi*”

Una rassegna che favorisce la cultura dell’inclusione sociale attraverso azioni di informazione e sensibilizzazione sulla salute mentale e di lotta allo stigma. Prosegue “Normalissimi*”, il piccolo festival per la mente nato dalla collaborazione tra il Centro sollievo, l’Ambito territoriale sociale 17 presso l’Unione montana, l’Ambito territoriale sociale 18, l’associazione Scacco matto Onlus, Kindustria di Matelica, la Cooss Marche e la Regione.

Giunto alla sua terza edizione, il festival – venerdì 29 novembre – a partire dalle ore 19 presenta il secondo incontro in programma per l’edizione 2024. L’appuntamento si terrà nella sala Udienze del Giudice di pace, a Palazzo dei Governatori.

La serata vedrà come protagonista Vanessa Roghi, storica e saggista, che presenterà la conferenza dal titolo “L’ottimismo della volontà, il pessimismo della ragione. L’utopia secondo Gianni Rodari”. L’intervento trarrà spunto dal suo libro, dal titolo “Un libro d’oro e d’argento. Intorno alla grammatica della fantasia di Gianni Rodari”, edito da Sellerio, e offrirà un viaggio nella visione utopica e rivoluzionaria del celebre scrittore per l’infanzia.

Già Bodini Fellow presso l’Italian Academy della Columbia University (2020-2021), Vanessa Roghi è ricercatrice indipendente, autrice di programmi di storia per Raitre e di varie monografie tra le quali “La lettera sovversiva. Da don Milani a De Mauro, il potere delle parole”, “Piccola città. Una storia comune di eroina”, “Lezioni di Fantastica. Storia di Gianni Rodari” e “Il passero coraggioso. Cipì, Mario Lodi e la scuola democratica”.

Nel 2022 è uscito per Mondadori “Eroina”: dieci storie di ieri e di oggi, un documentatissimo percorso di ricerca sul mondo delle droghe pesanti. Nel 2023, per Il Margine, un saggio sulla storia della scuola nell’Italia repubblicana dal titolo “Il tirocinio della democrazia” seguito, quest’anno, appunto da “Un libro d’oro e d’argento” e, sempre quest’anno, la Roghi ha realizzato per la Rai il podcast “Archivi della follia”, un omaggio a Franco Basaglia nel centenario della nascita e al servizio pubblico radiotelevisivo che dagli anni Sessanta ha raccontato agli italiani la sua riforma psichiatrica fino l’approvazione della legge 180.

Esce infine, proprio in questi giorni per Mondadori, il suo ultimo libro: “La parola femminista”.

La terza edizione di “Normalissimi*”, composta da tre serate completamente gratuite, si propone come un luogo di incontro e scambio: un’occasione per conoscersi e riconoscersi, scoprendo nuovi punti di vista attraverso la lente della cultura e della condivisione. Per maggiori informazioni ci si può rivolgere al numero di telefono 333 2208403.