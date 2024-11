Studenti Itts “Divini” coinvolti nel seminario regionale “La sicurezza… imparala a scuola”

La Regione Marche celebra la Giornata nazionale della sicurezza nelle scuole del 22 novembre insieme ai ragazzi dell’ultimo anno di cinque istituti superiori in procinto di entrare nel mondo del lavoro. Dal titolo ‘La sicurezza… imparala a scuola’, all’Istituto di istruzione superiore Vanvitelli Stracca Angelini di Ancona, si terrà un incontro nella mattinata di venerdì seguito via web dagli istituti scolastici aderenti di Pesaro, San Severino, Fermo e Ascoli Piceno. Un dialogo con le istituzioni, le associazioni di categoria e il sindacato per accrescere la cultura della salute e della sicurezza sul lavoro.

“Consapevole dell’importanza di formare cittadini responsabili e informati – dichiara l’assessore regionale al Lavoro, Stefano Aguzzi, a cui sono affidati i saluti in apertura dell’evento – la Regione Marche prosegue nell’investimento sulla prevenzione nei luoghi di lavoro, concentrando la propria attenzione nelle scuole, in sinergia con l’Ufficio scolastico regionale, l’Ispettorato nazionale del lavoro, Inail, le organizzazioni sindacali e le associazioni datoriali. Il tema della sicurezza sui luoghi di lavoro è una priorità che riconosciamo anche attraverso azioni di sensibilizzazione, informazione e formazione dirette alle giovani generazioni. E’ essenziale un impegno corale di istituzioni, aziende, sindacati, lavoratori, luoghi di formazione affinché si diffonda ovunque una vera cultura della prevenzione, proprio a partire dalle scuole”.

L’iniziativa, promossa dalla Regione Marche e l’Agenzia regionale sanitaria delle Marche, si avvale della collaborazione delle istituzioni scolastiche. Si articolerà in due momenti: nella prima parte della mattinata gli attori che costituiscono i nodi delle rete marchigiana per la salute e sicurezza sul lavoro con una serie di relazioni cercheranno di far comprendere ai giovani l’importanza di adottare comportamenti corretti per prevenire gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Le relazioni verranno illustrate in presenza agli studenti dell’Iis Vanvitelli Stracca Angelini e saranno seguite in modalità webinar dagli studenti dell’IIS ‘Cecchi’ di Pesaro, dell’Itts ‘Divini’ di San Severino, dell’Ipsia ‘Ricci’ di Fermo e dell’Iis ‘Fermi – Sacconi – Ceci’ di Ascoli Piceno.

Nella seconda parte della mattinata si darà spazio al dialogo tra insegnanti, studenti e rappresentanti di istituzioni, associazioni di categoria e organizzazioni sindacali, tutti operanti nei territori delle diverse scuole e uniti nell’impegno comune di tutelare la salute e la sicurezza a lavoro.

Un format di sensibilizzazione innovativo con cui sarà stimolata la partecipazione dei giovani. Il coordinamento tra l’Agenzia regionale sanitaria e i docenti delle scuole coinvolte è finalizzato a favorire una presenza attiva degli studenti che potranno dialogare con i rappresentanti di Enti, associazioni datoriali e organizzazioni sindacali per avere consapevolezza della rete marchigiana impegnata nella tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Sono previsti anche interventi da parte delle prefetture territoriali.