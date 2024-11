Unione montana: chiusa la prima edizione della rassegna “InterValli”

Il 10 novembre 2024 si è conclusa la rassegna “InterValli. Sei cammini tra le valli del Potenza, Esino, Musone” patrocinata dall’Unione montana e organizzata dall’associazione Viatĭcum, with you on the way. L’ultima tappa partiva da Treia per arrivare all’eremo di San Michele Arcangelo ad Avenale.

Lo scopo della rassegna era creare un collegamento, non solo fisico, tra i dodici Comuni dell’Unione montana: Apiro, Castelraimondo, Cingoli, Esanatoglia, Fiuminata, Gagliole, Matelica, San Severino Marche, Sefro, Pioraco, Poggio San Vicino, Treia.

L’associazione Viatĭcum composta dalle Guide ambientali escursionistiche Anna Chiara Pietravalle, Luca Ciccola, Marco Parroni e Tiziana Regine hanno cercato, riuscendovi, di mettere in evidenza le diverse specificità del territorio, con particolare attenzione alla cultura, alla storia, alla flora, alla geologia, alle tradizioni culinarie e al folklore. Percorrendo, ove possibile, sentieri già esistenti come il sentiero dei Cappuccini (nella tappa di Treia), il sentiero del Partigiano (Gagliole-Valdiola), il Cammino nelle Terre mutate (Matelica-Castel Santa Maria), il sentiero francescano (Pioraco-Sefro), solo per citarne alcuni. A corredo degli itinerari escursionistici ci sono state visite museali (il Centro studi Dolores Prato a Treia, il Museo della carta a Pioraco), esperienze culinarie (la crescia fogliata di Fiuminata, “La nicchia sei sapori” a Sefro), improvvisazioni teatrali nonché musicali (con l’attore Stefano Tosoni e il cantautore Lucio Matricardi), tanto da far dire – a qualche partecipante – che sembrava di essere al cospetto di una piccola “Risorgimarche”.

Il presidente Denis Cingolani dell’Unione montana ringrazia Viatĭcum per l’impegno e la riuscita dell’evento perché «queste attività valorizzano il nostro territorio e fanno risaltare le bellezze artistiche e naturali dei comuni dell’Unione». Confidando in una seconda edizione di “InterValli”, auguriamo a tutti buon cammino.

G. L.