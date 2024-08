“Una piazza da cinema”, bilancio positivo: il “grazie” della Bianconi al “San Paolo”

Applausi per la rassegna estiva, appena conclusa, “Una piazza da cinema”. Anche quest’anno, grazie alla collaborazione tra il Comune e il cinema San Paolo, la piazza settempedana si è trasformata in un suggestivo cinema all’aperto, offrendo sei serate di proiezioni gratuite che hanno attirato un numero nutrito di spettatori.

“L’affluenza di pubblico – sottolinea l’assessore comunale alla Cultura, Vanna Bianconi – è stata ancor più significativa rispetto agli anni precedenti. La rassegna ha dimostrato ancora una volta di essere un appuntamento molto apprezzato, capace di unire la comunità e di creare momenti di socializzazione e di svago in un ambiente accogliente e familiare. Gli applausi che al termine delle proiezioni sono partiti spontaneamente tra il numeroso pubblico hanno sottolineato l’alto indice di gradimento, in tutte le sei serate anche se il massimo si è registrato con la proiezione di “Finalmente l’Alba”, con la presenza di Giovanni Moschella, uno dei principali attori di quella storia cinematografica, ormai cittadino settempedano”.

L’Amministrazione comunale settempedana ha rivolto un sentito ringraziamento al gruppo dei volontari del Cinema San Paolo, senza i quali l’iniziativa non sarebbe stata possibile. Sotto la guida attenta di Alberto Vignati e di sua figlia Elisa, i volontari si sono occupati della selezione delle pellicole, dell’organizzazione delle serate e dell’accoglienza degli ospiti, molti dei quali provenienti anche da altri Comuni, attratti dalla qualità e dalla gratuità dell’evento. “Il loro impegno è stato fondamentale per il successo di questa rassegna, che rappresenta un raro esempio di iniziativa popolare aperta a tutti – spiega ancora la Bianconi -. Le rassegne estive all’aperto, come “Una piazza da cinema”, rappresentano un’opportunità unica per promuovere la cultura e il piacere di stare insieme. Esse non solo offrono momenti di intrattenimento, ma favoriscono la costruzione di relazioni positive all’interno della comunità. L’atmosfera gioiosa e l’energia che si creano durante queste serate sono testimonianza del valore di iniziative che vanno oltre il semplice divertimento, contribuendo a rafforzare il tessuto sociale del nostro paese”.