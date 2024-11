Assem, in pensione Adriano Francucci dopo 38 anni di servizio per l’azienda

Dopo 44 anni di lavoro è andato in pensione Adriano Francucci, un’autentica “colonna portante” dell’Assem. E’ stato in servizio nell’azienda settempedana per ben 38 anni, risultando in questo momento il pensionato con il maggior numero di anni di attività lavorativa all’interno della “municipalizzata” di San Severino. In questo tempo l’Assem è cambiata molto, sia sul piano delle tecnologie e delle strutture, sia a livello di personale, ma Adriano Francucci è rimasto sempre un punto di riferimento fondamentale per il buon funzionamento dei servizi, grazie alle sue capacità professionali, competenza, esperienza e dedizione al lavoro.

Il suo pensionamento è stato l’occasione per una grande cena al ristorante Villa Berta cui hanno partecipato attuali e “vecchi” dipendenti dell’Assem, oltre ai suoi familiari, a cominciare dal padre Papì (pure lui in servizio nell’azienda prima della pensione), dalla moglie Paola e dai figli Alessio e Silvia.

Ad Adriano, per l’occasione, è stata dedicata anche una simpatica poesia in dialetto scritta da Graziano Rapaccioni (che riportiamo sotto).

La pinziò de Francucci

Francucci Adriano, lu fijiu de Papì,

ha fadigatu tanti anni qui a l’Assem per la corente,

ha garantitu la luce a tanta gente!

E’ lu più anzianu de sirviziu,

co’ l’Assem è quasci nu spusaliziu!

Prima a la Silga Gomme ha fadigatu

e pure operaiu de trombetti è statu.

Pè na carriera ancò più bella

carejava la carne pè Pasquarella!

Ha fattu lu muratore, còsa rara,

era chiamatu mezza cucchiara!

Issu elettrotecnicu adè piritu

a la cartiera de u Cassiru è finitu!

Se sporcava tutto pagni e tuta

e la matre Ida je dacia pè battuta!

Adrià come quellu che dice

te basta li sòrdi pé o sapò de a lavatrice?!

Ma lo più de l’anni è risaputu

l’ha passati a l’Assem in assolutu!

Lu collega sua più fastidiusu

era Papì da anni già a ripusu.

E quanno a casa se pranzava

sempre de luce se parlava,

tant’è che se la luce gìa via

tutti e ddui se la partia

lascènno perdo a metà pastu

pé gì a riparà lu guastu!

Ammò che co li colleghi sé bbituatu

je tocca a èsse pinzionatu!

Li lasserà tutti con dispiacere

penzènno a issi tutte le sere!

Se poco poco la luce gìa via

tutti su lu cellulare lu sintìa!

A li colleghi pare che je dispiace,

chissà se tutti troerà pace

o se li capiji je cascherà

pé poté a issu ‘ssumijià?!

O pure se fosse contenti

e rideria a trenta e più denti,

anzi brinderia a spumante

pé leassilu de tunnu a l’istante!

Adesso a parte li scherzi o Francucci

li colleghi se sènte un po’ ingrucci

de sapè che più non cé stai

e se per casu, non se sa mai,

se passi qui da le parte de Colotto

veni giò co’ la macchina de sotto

je farà piacere se li vai a ‘rtroà

sarà onorati de stregnete la mà!

Francucci Adriano auguri a profusiò

Auguri pè tuttu e gudete la pinziò!

Graziano Rapaccioni