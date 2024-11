“Scuola aperta”: sabato 9 novembre si presenta l’Istituto Professionale “Ercole Rosa”

Scuola aperta dalle ore 17 alle ore 20! L’istituto professionale di Stato per l’Industria e l’artigianato “Don Enrico Pocognoni” di Matelica, con le sue sedi associate di Camerino e San Severino, si presenta.

In occasione della prima giornata di orientamento, sabato 9 novembre, la sede storica “Ercole Rosa” di via Salimbeni 4 a San Severino, che ospita l’indirizzo meccanico (Industria e artigianato per il Made in Italy), invita la cittadinanza a visitarne la struttura con i propri laboratori.

I genitori interessati potranno partecipare anche a un incontro organizzato con la collaborazione dell’Associazione Help Sos salute e famiglia Odv dal titolo “Ascolto attivo e linguaggio non verbale: strumenti preziosi” tenuto dalla dottoressa Lucia Marinozzi, educatrice professionale e consulente familiare.