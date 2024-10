Volley serie B, la Sios Novavetro vince al debutto: 3-2 contro Montorio

La stagione della Sios Novavetro si apre al PalaCiarapica con un’autentica maratona agonistica durata 2 ore e 45 minuti. Alla fine l’hanno spuntata i ragazzi di casa che, senza nulla togliere all’avversario, avrebbero potuto chiudere il match già nel terzo set, dopo aver chiuso in proprio favore i primi due parziali dando l’impressione di essere più incisivi nei momenti-chiave della gara. Invece, nella terza frazione, quando si è trattato di buttare a terra i palloni decisivi è mancata la lucidità necessaria e la squadra ospite ne ha saputo approfittare attingendo forze fresche (e motivate) dalla propria panchina. Il “contraccolpo” si è fatto sentire nel set successivo, col Montorio molto più determinato dei settempedani negli ultimi scampoli di gioco. Così si è arrivati al tie break dove finalmente si è rivista la migliore Sios, capace di partire bene (8-4 al cambio di campo) e di tenere il ritmo giusto in battuta per non far avvicinare i teramani nel punteggio.

“Ci è mancata la continuità – ha detto coach Adrian Pablo Pasquali al termine dell’incontro – perché, dopo due buoni primi set, abbiamo accusato un calo fisico e di concentrazione. Loro invece sono riusciti a trovare grande slancio, mettendoci in difficoltà, soprattutto al centro. Poi alla fine abbiamo vinto, e questo credo che sia importante per lavorare con la giusta carica in vista del prossimo impegno. Siamo solo all’inizio e chiaramente bisogna crescere sotto diversi aspetti”.

Sabato 19 ottobre prima trasferta di campionato in casa della Prime Cleaning Riccione.

Il tabellino

3-2

Parziali: 25-22 (30′), 25-19 (28′), 26-28 (38′), 23-25 (36′), 15-11 (20′).

SIOS NOVAVETRO SAN SEVERINO MARCHE: Paolucci, Facchi, Plesca, Corradini, Palmigiani, Ferrara, Palazzesi, Caciorgna, Marinozzi, Galabinov, Angelini, Romiti. All. Pasquali.

MONTORIO VOLLEY: Di Felice M., Fontana, Ricci, Porcinari, Di Felice A., D’Ugo, Caridi, Gallo, Cesarini, D’Isidoro, Di Ermenegildo, Corsi, Vallese, Ranalli. All. Carlo Di Felice.

Arbitri: Francesca Righi di Rimini e Luca Porti di Urbania.