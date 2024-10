Al Trofeo Coni in Sicilia pure Crognaletti e Marozzi della Rotellistica Settempeda

È stata l’Emilia Romagna la vincitrice della nona edizione estiva del Trofeo Coni, la più grande manifestazione sportiva under 14 d’Italia. Secondi i padroni di casa della Sicilia, terzo il Friuli Venezia Giulia. Oltre 4.500 i partecipanti, fra tecnici e giovani atleti. Le Marche si sono classificate al dodicesimo posto. La manifestazione si è svolta in Sicilia, fra Catania e Palermo, dal 3 al 6 ottobre.

Hanno fatto della spedizione marchigiana anche Francesco Crognaletti, in qualità di allenatore, e Cristian Marozzi, come atleta, della società Rotellistica settempedana.

“Siamo stati a Catania – racconta Francesco al ritorno a casa – e come regione abbiamo chiuso al quinto posto nella disciplina del pattinaggio. La competizione di Cristian è andata bene, si è messo a confronto con gli atleti delle altre regioni ed è stata per lui un’importante esperienza sportiva.

Abbiamo avuto anche l’occasione di sfilare davanti al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia di apertura”.

La delegazione di pattinaggio delle Marche era composta da 4 atleti e due tecnici accompagnatori.