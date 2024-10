Maurizio Prenna in pensione: il saluto dei colleghi Vigili del fuoco

I Vigili del fuoco di Macerata hanno salutato in settimana il collega Maurizio Prenna che, per raggiunti limiti di età, li ha lasciati per godersi la meritata pensione.

Entrato a far parte del Corpo nazionale nel 1993 ha prestato servizio al comando di Milano, poi a Bologna e infine a Macerata. Per anni è stato al distaccamento di Camerino per trasferirsi poi in centrale, con la qualifica di Capo Squadra.

Esperto autista di mezzi pesanti e mezzi movimento terra, ha partecipato a numerose missioni di soccorso.

Il terremoto del ’97 nelle Marche, L’Aquila, il terremoto Emilia, Marche-Abruzzo, le alluvioni di Senigallia e Forlì sono le più significative, senza dimenticare l’esperienza nella missione umanitaria in Kosovo nel 1999.

I colleghi lo definiscono una persona sempre “solare, disponibile, un grande amico prima di essere un grande collega. Anche nei momenti difficili è sempre stato all’altezza della situazione tirando fuori la sua bandana dalla tasca e indossandola in testa. Era il chiaro segnale che il momento meritava la massima attenzione e professionalità”.

Un grazie speciale da tutto il Comando in modo speciale dal turno D “per i tanti momenti belli vissuti insieme ascoltando i suoi racconti di vita”.

“Un saluto e un affettuoso abbraccio, Ciao Maurì, Ciao socio”: è il messaggio dei colleghi.