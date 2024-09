Week end per San Pacifico con commedia al Feronia e “Pompieropoli” in piazza

Fino a domenica 29 settembre proseguono i festeggiamenti in onore di San Pacifico, compatrono della città.

Sabato 28 settembre si entra nel vivo del programma civile delle iniziative organizzate dai Frati Minori del santuario con la presentazione della commedia dialettale della Compagnia teatrale Terra dei Fioretti dal titolo “Nel paese della bugia la verità è una malattia”, per la regia di suor Lucia Stacchiotti. La rappresentazione si tiene alle ore 21 al Feronia.

La compagnia teatrale Terra dei Fioretti nasce nel 2011 portando in scena recite dialettali in occasione delle feste dei santi nei vari conventi dei Frati minori delle Marche. Un modo diverso per portare il Vangelo attraverso serate che fanno sì sorridere, ma anche riflettere. Le offerte raccolte durante questa attività dalla compagnia hanno permesso di portare avanti la costruzione di una nuova struttura in legno presso il santuario del Santissimo Crocifisso di Treia ma anche attività nella comunità familiare “San Giuseppe Sposo” di Cingoli.

Il programma civile per la festa di San Pacifico prosegue domenica 29 settembre, dalle ore 15 in Piazza del Popolo, con “Pompieropoli”.

Alle ore 16, invece, al santuario c’è il concerto del Corpo filarmonico “Francesco Adriani”.

Sempre domenica 29 settembre è in programma alle ore 6.30 un pellegrinaggio dal rione Settempeda al santuario di San Pacifico; seguiranno celebrazioni religiose alle 8, 9, 10, 11.30, 16, 17 e 18.30.