L’Immobiliare Tempocasa ha inaugurato la propria agenzia in Piazza del Popolo

L’Immobiliare Tempocasa ha inaugurato, in Piazza del Popolo, al civico numero 52, la propria agenzia settempedana. Alla cerimonia di apertura ha preso parte anche il sindaco Rosa Piermattei, la quale ha sottolineato che “l’inaugurazione di un’attività è sempre una festa per la nostra comunità”.

L’Immobiliare Tempocasa conta oltre 680 agenzie sul territorio italiano e una rete di oltre 3 mila collaboratori in forte espansione. L’agenzia di San Severino fa capo a Rosario D’Ambrosio di San Severino, che ne è titolare e viene affiancato dai soci della holding immobiliare Mattia Favotto, Max Cifarelli, Lucio Gironacci e Diego La Fontana.

Professionalità, competenza e formazione sono i cardini degli agenti di “Tempocasa”. Nato nel 1988 a Milano, il Gruppo è leader nel settore in Italia ed Europa. Con una storia e un’esperienza di oltre trent’anni sulle spalle, il franchising è arrivato ad avere 26 agenzie sul territorio delle Marche.

“L’obiettivo – dicono i responsabili della holding immobiliare – è quello di raggiungere i 700 uffici operativi in Italia entro il 2024. La realtà biancoverde, infatti, è in continua crescita e conquista fette di mercato sempre più significative e importanti. Oltre al franchisor, il Gruppo comprende servizi specifici e complementari all’intermediazione della casa. In questo modo chi si rivolge a Tempocasa ha l’opportunità di essere seguito da un selezionato team di professionisti anche in materia di finanziamenti e mutui”.

“Ogni cliente – concludono i responsabili del Gruppo – può sottoscrivere polizze assicurative a prezzi vantaggiosi e, allo stesso tempo, gli vengono offerte consulenze tecniche e legali. Interessata alle trasformazioni del settore e alle necessità della clientela, l’azienda investe quotidianamente tempo e risorse anche nel campo della formazione, per garantire la preparazione e le competenze della sua squadra di consulenti. L’attuale conformazione della holding non è tuttavia un punto di arrivo, piuttosto il contrario: lo sguardo di Tempocasa è costantemente rivolto al futuro, con l’obiettivo di migliorarsi e migliorare i servizi giorno dopo giorno”.