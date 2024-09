La festa del rione Di Contro ha chiuso il “trittico” degli eventi paesani

“L’estate sta finendo e il tempo se ne va…” cantavano anni fa i Righeira, ma le belle emozioni restano. Con la soddisfazione di chi ha profuso il massimo impegno nell’organizzare l’ultimo evento festivo rionale dell’estate, il Comitato di Rione di Contro. «Dopo la festa di Settempeda che ha dato il via all’estate dei festeggiamenti di quartiere e frazione – commenta il presidente del Comitato di rione di Contro, Stefano Stefanelli – e quella della frazione di Cesolo con la sagra della ceca e l’omaggio a Santa Margherita, anche noi abbiamo chiuso la nostra cinque giorni a base di apprezzati menu e serate danzanti. Dopo la messa inaugurale, concelebrata da padre Luciano Genga, parroco di San Lorenzo e guardiano di San Pacifico, e il vicario foraneo don Aldo Romagnoli, abbiamo vissuto una bella settimana con un gruppo fantastico composto soprattutto da giovani, che hanno rafforzato il legame di amicizia nel loro costante impegno volontario ai vari stand e la visita di diversi esponenti dell’Amministrazione che ringraziamo unitamente ai nostri sponsor. Pesca di beneficenza, ruota della fortuna, menu dedicati (vegano), il tutto all’insegna del “plastic free” e con una buona musica, tra liscio e disco, hanno portato spensieratezza in uno dei rioni più popolosi della nostra città. L’anno prossimo torneremo comunque al calendario classico con i nostri festeggiamenti previsti dal 20 al 24 agosto, in anticipo sull’ultima domenica dedicata alla festa cesolana di Santa Margherita che cadrà il 31 agosto».

Lu.Mus.