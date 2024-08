“Bambin Gesù”: si è spenta la centenaria suor Maria Agnese Belardini

Sabato 17 agosto si è spenta suor Maria Agnese Belardini, che la scorsa primavera aveva tagliato il traguardo dei 100 anni. Ne danno l’annuncio le Suore Convittrici del Bambin Gesù assieme ai parenti di suor Agnese. La celebrazione eucaristica in suo suffragio sarà celebrata lunedì 19 agosto alle 9.30 nella chiesa del convento, al Castello. Le offerte raccolte saranno destinate alle missioni delle Convittrici nelle Filippine.

Suor Maria Agnese era salita agli onori della cronaca nazionale cinque anni fa per un video – divenuto “virale” – che la riprendeva mentre, all’età di 95 anni, andava beatamente in altalena come una fanciulla. Lo scorso aprile, invece, era tornata alla ribalta per una festa a sorpresa che le consorelle e gli amici di una vita le avevano voluto fare per festeggiare insieme il compleanno dei 100 anni!

Era lei l’anima allegra della comunità delle Suore Convittrici del Bambin Gesù, nota per il suo sorriso contagioso e la sua battuta sempre pronta.