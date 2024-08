Moto d’epoca sul Circuito del Chienti e Potenza per i 100 anni della vecchia corsa

Le prossime date dal 23 al 25 agosto sono da sottolineare sul calendario per gli appassionati del motociclismo d’epoca, ma anche per tutti gli amanti delle due ruote e della storia motoclistica sportiva e non.

Verrà celebrato il Centenario del Circuito del Chienti e Potenza.

L’evento, ideato dall’Unione sportiva Tolentino, venne definito sulla stampa “la prima grande contesa marchigiana dei motori” e mise in primo piano le due vallate maceratesi dei fiumi che hanno dato il proprio nome al Circuito che collegava Tolentino, San Severino, Serrapetrona, Belforte del Chienti per tornare a Tolentino.

“Strade difficili perché piene di curve, di svolte, di discese e salite continue. Pochissimi e brevi rettilinei. Parecchi paesi a fondo non ottimo da attraversare”: così si esprimeva la testata specializzata Motociclismo, a quel tempo settimanale, uscita in edicola sei giorni dopo la corsa.

Così il Caem “Scarfiotti” chiama a raccolta decine e decine di motociclisti collezionisti di splendidi gioielli a due ruote per un weekend di agosto sui percorsi estremamente suggestivi attraversati dalla manifestazione.

La manifestazione ha il patrocinio dei Comuni di Tolentino, Serrapetrona, Belforte del Chienti e San Severino, della Provincia di Macerata e della Regione Marche.

Il programma prevede l’ospitalità per gli equipaggi nel nuovo Hotel Interno Marche di Tolentino e un convegno sul Centenario del Circuito al Teatro Politeama il venerdi, 23 agosto.

La giornata turistica del sabato (24 agosto) porterà i partecipanti da Tolentino verso i Monti Sibillini, da Belforte a Fiastra, Fiordimonte e Montecavallo. Nel pomeriggio si va verso Pieve Torina e il percorso Kneipp. In serata ci sarà un interessante e suggestivo giro in notturna per auto e moto centenarie nel centro di Tolentino.

La giornata conclusiva di domenica (25 agosto) sarà caratterizzata come tradizione dal giro rievocativo del percorso storico, che in origine era sterrato. E dunque le moto d’epoca attraverseranno anche il territorio di San Severino.