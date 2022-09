AGGIORNAMENTO delle 20.30 di venerdì 16 settembre.

La presentazione è stata annullata a seguito del lutto proclamato dalla Regione per le vittime del nubifragio che ha colpito le Marche.

Arriva un sabato intenso per la Settempeda che coincide con i primi impegni ufficiali. L’esordio assoluto in gare con punti in palio è previsto per il pomeriggio di sabato 17 settembre con il match di Coppa Marche contro l’Esanatoglia (stadio Soverchia ore 15.30), ma la giornata dei biancorossi parte a metà mattinata con la presentazione ufficiale (presso la Sala Italia) della nuova stagione sportiva 2022-2023. Torna dopo alcuni anni un appuntamento tradizionale in cui verranno presentati i giocatori dell’organico della Prima Categoria. Oltre alla Settempeda, ci sarà anche la presentazione dei giocatori del Serralta per le squadre di Terza Categoria e del calcio a cinque. Insieme agli atleti, ci saranno allenatori e dirigenti. E’ prevista la partecipazione dei rappresentanti dell’Amministrazione comunale e quella dei partner commerciali.

Settempeda che, come detto, sarà impegnata nel primo impegno stagionale valevole per la Coppa Marche, una sorta di prova generale in vista dell’esordio in campionato fissato per sabato 24 settembre in quel di Porto Recanati. In preparazione di questi due incontri, i biancorossi hanno sostenuto a metà settimana un allenamento congiunto contro la Belfortese (Seconda Categoria), test conclusosi 3-1 per i locali con gol di Ulissi, Sfrappini e Capenti (per gli ospiti Dalia) che ha fornito buone indicazioni e mostrato progressi della squadra sul piano del gioco e sotto l’aspetto tattico.

Periodo di lavoro anche per le due formazioni del Serralta tra amichevoli e gare ufficiali. Per la Terza Categoria allenamento sul campo della Folgore Castelraimondo (2-1 per i locali) che ha visto segnali incoraggianti e positivi per i gialloblù al cospetto di un avversario di categoria superiore grazie soprattutto ad un ottimo primo tempo (1-1 con Moretti che ha sbloccato il punteggio). Per il calcio a cinque, invece, dopo il bel pareggio all’esordio è in programma in serata il secondo turno di Coppa Marche con la sfida casalinga contro Filottrano (Palas Ciarapica ore 22).

Roberto Pellegrino