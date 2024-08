Incendio in viale Bigioli: le fiamme minacciavano alcune auto in sosta

Intervento dei Vigili del fuoco, mercoledì sera (7 agosto) poco dopo le 22.30, in viale Bigioli per un grosso ceppo d’albero e alcune sterpaglie in fiamme a ridosso di un marciapiede all’altezza del parcheggio pubblico di fronte alla palestra “Toti Barone”.

L’incendio ha fatto alzare le fiamme pericolosamente verso alcune auto in sosta. Un poliziotto fuori servizio, Lorenzo Rocci, è subito intervenuto in attesa dell’intervento, comunque tempestivo, del personale di un’autobotte che ha spento le fiamme e messo in sicurezza l’area.

Sul posto anche l’assessore comunale alle Manutenzioni, Paolo Paoloni. Non si registrano danni a persone o cose. Si sta cercando di capire quali possano essere state le cause di quanto accaduto.